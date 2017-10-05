Синоптики: в Алтайском крае выпадет временный снежный покров

6 октября в утренние часы местами будет туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с усилением до 13-18 м/с. Температура воздуха: ночью -4...+1, днем +2…+7.

По данным МЧС, из-за плохой погоды на всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, увеличение количества ДТП. Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, а также все реагирующие подразделения других служб готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.