Синоптики: в Алтайском крае выпадет временный снежный покров

По данным синоптиков, в отдельных районах Алтайского края в ближайшие сутки возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами отложения мокрого снега. Возможно установление временного снежного покрова.
6 октября в утренние часы местами будет туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с усилением до 13-18 м/с. Температура воздуха: ночью -4...+1, днем +2…+7.
По данным МЧС, из-за плохой погоды на всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, увеличение количества ДТП. Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, а также все реагирующие подразделения других служб готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.
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