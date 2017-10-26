В Алтайском крае произошел взрывной рост числа смартфонов и трафика 4G

За 10 месяцев 2017 года объем трафика в сети 4G "МегаФона" вырос в 2,5 раза а число пользователей смартфонов увеличилось на 92%. По этим показателям регион стал самым динамично развивающимся в Сибири.
По словам Валерия Казаченко, директора Алтайского отделения "МегаФона", в 2017 году оператор практически в полтора раза увеличил количество базовых станций LTE в регионе.
Валерий Казаченко,
директор Алтайского отделения "МегаФона":
Сеть 4G была запущена во всех городах Алтайского края. Это неизбежно сказалось на росте потребления услуг скоростного мобильного интернета.
В целом в Сибири интеррнет-трафик в сетях 4G "МегаФона" увеличился наполовину. По месячному объему 4G-трафика лидером в Сибири остается Красноярский край — по итогам сентября абоненты региона загрузили через сеть LTE 800 Тб данных, увеличив потребление в 1,5 раза.
Второй главный тренд развития сети 4G "МегаФона" в Сибири – рост "умного" трафика. Если в начале 2017 года на смартфоны приходилось 52% от общего объема 4G-трафика, то в сентябре "умные" трубки формируют уже 73% трафика. Всего же за год 4G-трафик на смартфонах сибирских абонентов увеличился более чем в два раза. Число пользователей 4G-смартфонов в Сибирском регионе выросло на 61%.
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