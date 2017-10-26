В Алтайском крае произошел взрывной рост числа смартфонов и трафика 4G

По словам Валерия Казаченко, директора Алтайского отделения "МегаФона", в 2017 году оператор практически в полтора раза увеличил количество базовых станций LTE в регионе.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского отделения "МегаФона":

Сеть 4G была запущена во всех городах Алтайского края. Это неизбежно сказалось на росте потребления услуг скоростного мобильного интернета.

В целом в Сибири интеррнет-трафик в сетях 4G "МегаФона" увеличился наполовину. По месячному объему 4G-трафика лидером в Сибири остается Красноярский край — по итогам сентября абоненты региона загрузили через сеть LTE 800 Тб данных, увеличив потребление в 1,5 раза.

Второй главный тренд развития сети 4G "МегаФона" в Сибири – рост "умного" трафика. Если в начале 2017 года на смартфоны приходилось 52% от общего объема 4G-трафика, то в сентябре "умные" трубки формируют уже 73% трафика. Всего же за год 4G-трафик на смартфонах сибирских абонентов увеличился более чем в два раза. Число пользователей 4G-смартфонов в Сибирском регионе выросло на 61%.