В Алтайском крае пропал мужчина со шрамом на голове

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Сегодня, 15:14.
Происшествия

В Алтайском крае разыскивают жителя села Чистоозерка Завьяловского района Максима Овчарова. 36-летний мужчина ушел из дома еще 24 апреля и до сих пор не вернулся, сообщает "Лиза Алерт".

Завьялово.
Завьялово. Фото: altairegion22.ru.
М. Овчаров.
М. Овчаров.

Приметы пропавшего:

  • рост 178 см;
  • телосложение среднее;
  • волосы русые;
  • глаза серо-зеленые.

Был одет:

  • черная кепка;
  • камуфляжный костюм серо-голубого цвета;
  • черные ботинки.

Особые приметы: шрам на голове.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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