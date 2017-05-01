В Алтайском крае пропал мужчина со шрамом на голове

В Алтайском крае разыскивают жителя села Чистоозерка Завьяловского района Максима Овчарова. 36-летний мужчина ушел из дома еще 24 апреля и до сих пор не вернулся, сообщает "Лиза Алерт".

М. Овчаров. Приметы пропавшего: рост 178 см;

телосложение среднее;

волосы русые;

глаза серо-зеленые. Был одет: черная кепка;

камуфляжный костюм серо-голубого цвета;

черные ботинки. Особые приметы: шрам на голове. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).