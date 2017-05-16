В Алтайском крае пропал мужчина в куртке с медалями

В Рубцовске разыскивают без вести пропавшего 57-летнего Сергея Вахмистрова. О мужчине ничего не известно с 12 мая, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего:
- рост 176 см;
- плотное телосложение;
- седые волнистые волосы;
- карие глаза.
Был одет:
- кепка белая с черным козырьком;
- куртка камуфляжная с медалями (как на фото);
- тельняшка в бело-голубую полоску;
- черные трико, черные сланцы.
Особые приметы: верхние зубы с золотым напылением.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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