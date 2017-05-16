В Алтайском крае пропал мужчина в куртке с медалями

В Рубцовске разыскивают без вести пропавшего 57-летнего Сергея Вахмистрова. О мужчине ничего не известно с 12 мая, сообщает "Лиза Алерт".

Пропавший С. Вахмистров. Приметы пропавшего: рост 176 см;

плотное телосложение;

седые волнистые волосы;

карие глаза. Был одет: кепка белая с черным козырьком;

куртка камуфляжная с медалями (как на фото);

тельняшка в бело-голубую полоску;

черные трико, черные сланцы. Особые приметы: верхние зубы с золотым напылением. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).