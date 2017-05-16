В Алтайском крае пропал мужчина в куртке с медалями

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Сегодня, 14:22.
Происшествия

В Рубцовске разыскивают без вести пропавшего 57-летнего Сергея Вахмистрова. О мужчине ничего не известно с 12 мая, сообщает "Лиза Алерт".

Рубцовская ТЭЦ.
Рубцовская ТЭЦ. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Пропавший С. Вахмистров.
Пропавший С. Вахмистров.

Приметы пропавшего:

  • рост 176 см;
  • плотное телосложение;
  • седые волнистые волосы;
  • карие глаза.

Был одет:

  • кепка белая с черным козырьком;
  • куртка камуфляжная с медалями (как на фото);
  • тельняшка в бело-голубую полоску;
  • черные трико, черные сланцы.

Особые приметы: верхние зубы с золотым напылением.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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