В Алтайском крае пройдут зимние конные бега

С 12 февраля на ипподромах Сибири начнется серия конно-спортивных соревнований. Организаторы решили объединить их в "Малый Сибирский круг". Алтайский край начнет принимать гостей с конца февраля, сообщает официальный сайт крайадминистрации.
"Малый Сибирский круг" организуют ассоциация "Содружество рысистого коневодства России", компания "Росипподромы" и ипподром "Алтай", который расположен в Новотырышкино Смоленского района.
Соревнования поделили на три этапа. Первый проведет в Новосибирске 12 февраля, второй 25 февраля на ипподроме "Алтай" и третий 5 марта на Барнаульском ипподроме. На турнире разыграют призы для лошадей орловской породы трех и четырех лет, для лошадей призовых пород таких же возрастов.
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