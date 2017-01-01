В Алтайском крае пройдут зимние конные бега

"Малый Сибирский круг" организуют ассоциация "Содружество рысистого коневодства России", компания "Росипподромы" и ипподром "Алтай", который расположен в Новотырышкино Смоленского района.

Соревнования поделили на три этапа. Первый проведет в Новосибирске 12 февраля, второй 25 февраля на ипподроме "Алтай" и третий 5 марта на Барнаульском ипподроме. На турнире разыграют призы для лошадей орловской породы трех и четырех лет, для лошадей призовых пород таких же возрастов.