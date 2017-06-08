В Алтайском крае рассекретили около двух тысяч архивных документов

Межведомственная экспертная комиссия Алтайского края рассекретила 1974 архивных дела за 1906-1986 годы из фондов Госархива края. Об этом сообщает сайт правительства края.
Гриф секретности сняли с решений, распоряжений, переписки Алтайского крайисполкома с министерствами и ведомствами СССР и РСФСР о плане экспорта и импорта товаров на 1986 год и другие.
Среди рассекреченных документов также есть закрытые годовые статистические отчеты краевых промышленных предприятий и организаций за 1969-1971 гг., некоторые протоколы заседаний бюро Алтайского крайкома ВКП(б), доклады, рапорты управляющих имениями, волостных земских управ Алтайского округа о волнениях крестьян Алтайского округа, о политической благонадежности служащих Алтайского округа за 1906, 1913 и 1918 годы.
Кроме того, рассекречены личные и персональные дела коммунистов по фондам Алтайского и Краснощековского районных комитетов КПСС за 1931-1961 годы.
Эти документы рассекретили из-за истечения срока засекречивания и с учетом востребованности для научных исследований.
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