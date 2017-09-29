На Алтае суд назначил районному чиновнику штраф, в 33 раза превышающий взятку

В Алтайском крае суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Краснощековского района Сергею Теплову. Его судили за взятку в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, Теплов требовал взятку от субподрядчика по муниципальному контракту на 26 млн рублей за строительство и реконструкцию водопроводных сетей и сооружений водозабора в Краснощеково. Взамен обвиняемый обещал подписывать документацию, которая изменяет произведенные объемы и виды работ, заменяет использованные при работе материалы и оборудование, которые подтверждали расходование средств и принятие решений о производстве перечислений таких денег за счет субсидии на счет ООО.
В 2015 году Теплов подписал обещанные документы и дополнительные сметы, обеспечил подписание необходимых документов главой района и поступление в бюджет Краснощековского района субсидий на финансирование объекта из федерального и краевого бюджетов в размере около 25 млн рублей, которые в последствии получили общество-подрядчик и субподрядчик.
За это Теплов вечером 12 января 2016 года получил 200 000 руб. Суд назначил ему штраф в 6,6 млн рублей и ограничение по выбору места работы на 3 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.