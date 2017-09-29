На Алтае суд назначил районному чиновнику штраф, в 33 раза превышающий взятку

По данным следствия, Теплов требовал взятку от субподрядчика по муниципальному контракту на 26 млн рублей за строительство и реконструкцию водопроводных сетей и сооружений водозабора в Краснощеково. Взамен обвиняемый обещал подписывать документацию, которая изменяет произведенные объемы и виды работ, заменяет использованные при работе материалы и оборудование, которые подтверждали расходование средств и принятие решений о производстве перечислений таких денег за счет субсидии на счет ООО.

В 2015 году Теплов подписал обещанные документы и дополнительные сметы, обеспечил подписание необходимых документов главой района и поступление в бюджет Краснощековского района субсидий на финансирование объекта из федерального и краевого бюджетов в размере около 25 млн рублей, которые в последствии получили общество-подрядчик и субподрядчик.

За это Теплов вечером 12 января 2016 года получил 200 000 руб. Суд назначил ему штраф в 6,6 млн рублей и ограничение по выбору места работы на 3 года.