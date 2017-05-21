В Алтайском крае разыскивают двух пропавших мужчин

Два человека пропали в Алтайском крае. По данным активистов "Лиза Алерт" разыскиваются 45-летний Юрий Капершин и 62-летний Николай Медведев.
В розыск объявлены:
- Капершин Юрий_Геннадьевич, 45 лет, Завьялово, Завьяловский район. Местонахождение неизвестно со 2 мая.
- Медведев Николай Сергеевич, 62 года, Половинкино, Рубцовский район. Местонахождение неизвестно с 11 мая.
О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
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