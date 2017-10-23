В Алтайском крае разыскивают 29-летнего татуированного мужчину без зуба

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В Алтайском крае разыскивают 29-летнего Александра Гордеева из Бийска. Мужчина пропал 27 сентября, и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Вид на Бийск.
Вид на Бийск. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Разыскиваемый А. Гордеев.
Разыскиваемый А. Гордеев.

Приметы пропавшего:

  • рост 180 см,
  • телосложение среднее,
  • волосы светло-русые короткие,
  • глаза серые.

Был одет:

  • чёрная кепка,
  • кожаная куртка,
  • чёрная футболка,
  • тёмно-синие джинсы,
  • чёрные кроссовки.

Особые приметы:

  • татуировки на руках,
  • отсутствует передний зуб.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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