В Алтайском крае разыскивают 29-летнего татуированного мужчину без зуба

В Алтайском крае разыскивают 29-летнего Александра Гордеева из Бийска. Мужчина пропал 27 сентября, и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Разыскиваемый А. Гордеев. Приметы пропавшего: рост 180 см,

телосложение среднее,

волосы светло-русые короткие,

глаза серые. Был одет: чёрная кепка,

кожаная куртка,

чёрная футболка,

тёмно-синие джинсы,

чёрные кроссовки. Особые приметы: татуировки на руках,

отсутствует передний зуб. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).