В Алтайском крае разыскивают мать с ребенком, которые пропали в июле

В Алтайском крае разыскивают 39-летнюю Наталью Нихаенко и ее 9-летнюю дочь Викторию Никанорову. 25 июля они ушли из дома в с. Краснощеково Краснощековского района. С этого времени об их местонахождении ничего неизвестно. ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщает, что женщина ранее уходила, она страдает психическими расстройствами, ей может быть необходима медицинская помощь.

Пропавшие Н.В. Нихаенко, В.И. Никанорова. Приметы пропавших: Наталья Нихаенко, 39 лет. рост 170-175 см;

худощавое телосложение;

темно-русые волосы;

голубые глаза. Была одета (предположительно): белая футболка;

серые или синие джинсы;

красно-чёрные кроссовки. Виктория Никанорова, 9 лет. рост 120 см;

худощавое телосложение;

темно-русые волосы ниже плеч;

голубые глаза. Была одета (предположительно): белая футболка;

голубые джинсы со стразами;

чёрно-синие кроссовки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).