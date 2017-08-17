В Алтайском крае разыскивают женщину, которая пропала больше месяца назад

В Алтайском крае разыскивают Елену Никонову из Целинного района. О местонахождении 35-летней женщины ничего неизвестно с 5 июля, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт". Она может нуждаться в медицинской помощи.

Пропавшая Е.А. Никонова. Приметы пропавшего: рост 165 см;

плотное телосложение;

светло-русые волосы;

серыеглаза. Был одет: неизвестно Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный). Ранее сообщалось, что в Алтайском крае разыскивают 17-летнего парня, который ушел из лагеря "Салют".