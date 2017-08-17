В Алтайском крае разыскивают женщину, которая пропала больше месяца назад

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Сегодня, 07:02.
Жизнь

В Алтайском крае разыскивают Елену Никонову из Целинного района. О местонахождении 35-летней женщины ничего неизвестно с 5 июля, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт". Она может нуждаться в медицинской помощи. 

Алтайские волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищут пропавших людей.
Алтайские волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищут пропавших людей. Фото: vk.com/la_altay.

Пропавшая Е.А. Никонова.
Пропавшая Е.А. Никонова.

Приметы пропавшего:

  • рост 165 см;
  • плотное телосложение;
  • светло-русые волосы;
  • серыеглаза.

Был одет:

  • неизвестно

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае разыскивают 17-летнего парня, который ушел из лагеря "Салют".

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