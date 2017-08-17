В Алтайском крае разыскивают женщину, которая пропала больше месяца назад

В Алтайском крае разыскивают Елену Никонову из Целинного района. О местонахождении 35-летней женщины ничего неизвестно с 5 июля, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт". Она может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшего:
- рост 165 см;
- плотное телосложение;
- светло-русые волосы;
- серыеглаза.
Был одет:
- неизвестно
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае разыскивают 17-летнего парня, который ушел из лагеря "Салют".
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