В Алтайском крае планируют продлить выплаты регионального маткапитала

Действие закона о материнском капитале планируют продлить до 31 декабря 2018 года. Депутаты Заксобрания могут принять поправки на сессии 26 октября. Об этом говорится в пояснительной записке.

Выплаты материнского капитала полагаются семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2011 года. Закон распространяется и на усыновленных детей. Сумма выплаты составляет 55 тысяч 387 рублей. Дополнительно расходы краевого бюджета на реализацию проекта закона составят 276 млн. рублей.