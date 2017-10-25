В Алтайском крае планируют продлить выплаты регионального маткапитала

Сегодня, 20:53.
Жизнь

Действие закона о материнском капитале планируют продлить до 31 декабря 2018 года. Депутаты Заксобрания могут принять поправки на сессии 26 октября. Об этом говорится в пояснительной записке.

Материнский капитал.
Материнский капитал. Фото: Из открытых источников.

Выплаты материнского капитала полагаются семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2011 года. Закон распространяется и на усыновленных детей. Сумма выплаты составляет 55 тысяч 387 рублей.

Дополнительно расходы краевого бюджета на реализацию проекта закона составят 276 млн. рублей.

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