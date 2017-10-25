В Алтайском крае планируют продлить выплаты регионального маткапитала

Действие закона о материнском капитале планируют продлить до 31 декабря 2018 года. Депутаты Заксобрания могут принять поправки на сессии 26 октября. Об этом говорится в пояснительной записке.
Выплаты материнского капитала полагаются семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2011 года. Закон распространяется и на усыновленных детей. Сумма выплаты составляет 55 тысяч 387 рублей.
Дополнительно расходы краевого бюджета на реализацию проекта закона составят 276 млн. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.