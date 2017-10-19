В Алтайском крае резко выросло число граждан-банкротов

Потенциальным банкротами в НБКИ считают граждан, которые имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов или займов). С февраля 2017 года количество потенциальных банкротов в России увеличилось на 16,1% или на 110,8 тыс. человек, достигнув 799 тыс. 66,9% потенциальных банкротов-заемщиков взяли кредиты на покупку потребительских товаров – 66,9%, 8,1% - карточный кредит.

В Алтайском крае в феврале 2017 года число потенциальных банкротов-граждан по этому критерию составляло 10,9 тыс. человек. В сентябре — более 13 тысяч.

Тем не менее, в крае продолжается рост потребительского кредитования. В частности, за 8 месяцев 2017 года жители края получили карточные кредиты на 2,84 млрд рублей, за тот же период 2016 года — на 1,79 млрд рублей. Рост составил 58,3%. Сведения НКБИ приводятся по данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй.

Рост потребительского кредитования прокомментировал экономист Евгений Гонтмахер.

Евгений Гонтмахер,

замдиректора Института мировой экономики и международных отношений (из интервью "Дождю"):