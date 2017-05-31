В Алтайском крае с высоты упал 33-летний стропальщик

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, 22 мая 2017 года на одном из лесоперерабатывающих предприятий Рубцовска работник упал с высоты и получил травму головы. После случившегося мужчину доставили в больницу, где он находится до настоящего времени.

В ходе проверки следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям самого пострадавшего и лицам, ответственным за технику безопасности на предприятии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.