Алтайского рецидивиста обвиняют в семи кражах и незаконном проникновении в чужой дом

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Волчиха. Его обвиняют в совершении семи эпизодов хищения чужого имущества и незаконном проникновении в чужое жилище.
По данным следствия, в ночь на 1 ноября 2016 года мужчина выставил стекло в гаражном окне, незаконно проник внутрь, где похитил имущество односельчанина на общую сумму более 27 000 рублей. В этот же день мужчина обокрал склад магазина на 21 000 рублей, сорвав навесные замки.
Еще через несколько дней сельчанин украл имущество из еще одного гаража, а через месяц вытащил кухонную утварь, велосипед и газовый баллон из чужой хозяйственной постройки, причинив ущерб на сумму более 8 000 рублей.
21 декабря 2016 года мужчина решил отыскать человека, который продал ему воду вместо спирта. Он прошел в один из домов села без разрешения и устроил ссору, не обнаружив своего обидчика. Покинуть чужой жом обвиняемому помогли сотрудники полиции.
Несмотря на то, что после произошедшего началась проверка, 5 января 2017 года сельчанин, находясь в гостях у своего знакомого, совершил новое преступление. Воспользовавшись моментом, когда хозяин отвлекся, он похитил ноутбук, шуруповерт и 6 000 рублей, причинив ущерб на сумму около 20 000 рублей.
На следующий день мужчина вновь взломал гараж. А в конце января, находясь в сельском магазине, он перелез через ограждение в отдел детской одежды, где похитил сотовый телефон и выручку в сумме 38 000 рублей.
Ранее мужчина уже сидел за кражи. Освободился он из исправительной колонии в августе прошлого года. Новое уголовное дело направлено в суд.
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