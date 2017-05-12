Алтайского рецидивиста обвиняют в семи кражах и незаконном проникновении в чужой дом

По данным следствия, в ночь на 1 ноября 2016 года мужчина выставил стекло в гаражном окне, незаконно проник внутрь, где похитил имущество односельчанина на общую сумму более 27 000 рублей. В этот же день мужчина обокрал склад магазина на 21 000 рублей, сорвав навесные замки.

Еще через несколько дней сельчанин украл имущество из еще одного гаража, а через месяц вытащил кухонную утварь, велосипед и газовый баллон из чужой хозяйственной постройки, причинив ущерб на сумму более 8 000 рублей.

21 декабря 2016 года мужчина решил отыскать человека, который продал ему воду вместо спирта. Он прошел в один из домов села без разрешения и устроил ссору, не обнаружив своего обидчика. Покинуть чужой жом обвиняемому помогли сотрудники полиции.

Несмотря на то, что после произошедшего началась проверка, 5 января 2017 года сельчанин, находясь в гостях у своего знакомого, совершил новое преступление. Воспользовавшись моментом, когда хозяин отвлекся, он похитил ноутбук, шуруповерт и 6 000 рублей, причинив ущерб на сумму около 20 000 рублей.

На следующий день мужчина вновь взломал гараж. А в конце января, находясь в сельском магазине, он перелез через ограждение в отдел детской одежды, где похитил сотовый телефон и выручку в сумме 38 000 рублей.

Ранее мужчина уже сидел за кражи. Освободился он из исправительной колонии в августе прошлого года. Новое уголовное дело направлено в суд.