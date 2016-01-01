В Алтайском крае семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и двух иномарок

Полицейские Заринска проводят проверку по факту ДТП с участием маршрутного автобуса и двух иномарок. В результате аварии пострадали семь человек.
По сведениям ГУ МВД по Алтайскому краю, 40-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ-32054 не учел дорожные условия и столкнулся с KIA Sportage под управлением 23-летнего мужчины. От удара корейская легковушка столкнулась с Toyota Camry, ехавшей навстречу, за рулем которой сидел 34-летний мужчина.
В результате ДТИП пострадали 7 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. В медицинское учреждение госпитализировали 10-летнего мальчика. Другим пассажирам автобуса и водителю KIA оказали медицинскую помощь без госпитализации.
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