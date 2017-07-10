В Алтайском крае синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер

Сегодня, 10 июля, в отдельных районах Алтайского края ожидаются грозы, дождь и сильный ветер. Температура воздуха поднимется до +29.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, днём местами в южных районах при грозах сильный дождь, возможен град.
- ветер восточный, днем 7-12 м/с, в южных районах местами порывы до 15-20 м/с.
- температура воздуха: днём +24… 29°С .
В Барнауле:
- переменная облачность, днем временами дождь, гроза.
- ветер восточный, днем 7-12 м/с.
- температура воздуха: днём +25… 27°С.
В Республике Алтай:
- без осадков.
- ветер западный, днем 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
- температура воздуха: +25… 30 °С, в горах +17… 22 °С.
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