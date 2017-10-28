В Алтайском крае синоптики прогнозируют мокрый снег и шквалистый ветер

Сегодня, 08:31.
Жизнь

В Алтайском крае 28 октября ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, местами установится временный снежный покров, а на дорогах будет гололедица.

Собака. Идет снег.
Собака. Идет снег. Фото: СС0.

В Алтайском крае:

  • в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица
  • температура воздуха: +1...+6 с похолоданием в течение дня.
  • ветер юго-западный, днем до 15-20 м/с.

В Барнауле:

  • временами осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления.
  • температура воздуха: +2...+4.
  • ветер юго-западный, днем порывы до 19 м/с.

В Республике Алтай:

  • без осадков.
  • температура воздуха +6…+11.
  • ветер южный, днем 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ранее altapress.ru писал, что синоптики продлили штормовое предупреждение до 29 октября. Водителям и пешеходам следует быть крайне осторожными на дорогах. 

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