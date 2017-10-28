В Алтайском крае синоптики прогнозируют мокрый снег и шквалистый ветер

В Алтайском крае 28 октября ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, местами установится временный снежный покров, а на дорогах будет гололедица.
В Алтайском крае:
- в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица
- температура воздуха: +1...+6 с похолоданием в течение дня.
- ветер юго-западный, днем до 15-20 м/с.
В Барнауле:
- временами осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления.
- температура воздуха: +2...+4.
- ветер юго-западный, днем порывы до 19 м/с.
В Республике Алтай:
- без осадков.
- температура воздуха +6…+11.
- ветер южный, днем 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Ранее altapress.ru писал, что синоптики продлили штормовое предупреждение до 29 октября. Водителям и пешеходам следует быть крайне осторожными на дорогах.
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