В Алтайском крае синоптики прогнозируют мокрый снег и шквалистый ветер

В Алтайском крае 28 октября ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, местами установится временный снежный покров, а на дорогах будет гололедица.

В Алтайском крае: в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица

температура воздуха: +1...+6 с похолоданием в течение дня.

ветер юго-западный, днем до 15-20 м/с. В Барнауле: временами осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления.

температура воздуха: +2...+4.

ветер юго-западный, днем порывы до 19 м/с. В Республике Алтай: без осадков.

температура воздуха +6…+11.

ветер южный, днем 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Ранее altapress.ru писал, что синоптики продлили штормовое предупреждение до 29 октября. Водителям и пешеходам следует быть крайне осторожными на дорогах.