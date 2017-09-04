В Алтайском крае сменился глава налоговой службы

Валерий Тарада с 4 сентября не работает руководителем управления Федеральной налоговой службы по Алтайском краю. И.о. начальника стал Юрий Куриленко, который до этого работал в Бурятии.
Информацию об уходе Тарады подтвердили в пресс-службе УФНС.
Ранее altapress.ru сообщал, что в мае 2017 года Тараде исполнилось 60 лет. А в сентября у него истекал контракт, который не стали продлевать.
Место Тарады займет Юрий Куриленко, который последние пять лет был главным налоговиком Бурятии. Куриленко уже прибыл в регион — в пятницу, 1 сентября, его представили коллективу. Однако пока Куриленко остается в статусе и.о.
Бурятские СМИ в 2015-2016 годах не раз писали о жесткой политике бурятской налоговой в отношении бизнеса.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.