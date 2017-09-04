В Алтайском крае сменился глава налоговой службы

Информацию об уходе Тарады подтвердили в пресс-службе УФНС.

Ранее altapress.ru сообщал, что в мае 2017 года Тараде исполнилось 60 лет. А в сентября у него истекал контракт, который не стали продлевать.

Место Тарады займет Юрий Куриленко, который последние пять лет был главным налоговиком Бурятии. Куриленко уже прибыл в регион — в пятницу, 1 сентября, его представили коллективу. Однако пока Куриленко остается в статусе и.о.

Бурятские СМИ в 2015-2016 годах не раз писали о жесткой политике бурятской налоговой в отношении бизнеса.