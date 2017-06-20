В Алтайском крае снимают новый выпуск "Непутевых заметок"

Съемочная группа программы "Непутевые заметки" снимает новый выпуск передачи в Алтайском крае. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.
Съемочная группа пробудет в регионе до 22 июня. Журналисты уже побывали на озерах в Романовском районе. Съемки продолжатся на озере Яровом: в дельфинарии, аквапарке, цирке больших зверей, где живет самый высокий жираф.
В программе также Алтайский и Бийские районы и их достопримечательности: гора Чертов палец, встреча с шаманом, съемки обряда, посвященного дню летнего солнцестояния, сообщают в Туристском центре Алтайского края.
Напомним, в эфире Первого канала уже вышло два выпуска авторской программы Дмитрия Крылова "Непутевые заметки". В первом он рассказал о Белокурихе, Смоленском и Советском районах Алтайского края. Во вторую часть "Непутевых заметок" вошли истории о лебедином озере, катание на санях, купание в проруби, поход в баню и другие факты из поездки Дмитрия Крылова.
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