В Алтайском крае снимают новый выпуск "Непутевых заметок"

Съемочная группа пробудет в регионе до 22 июня. Журналисты уже побывали на озерах в Романовском районе. Съемки продолжатся на озере Яровом: в дельфинарии, аквапарке, цирке больших зверей, где живет самый высокий жираф.

В программе также Алтайский и Бийские районы и их достопримечательности: гора Чертов палец, встреча с шаманом, съемки обряда, посвященного дню летнего солнцестояния, сообщают в Туристском центре Алтайского края.

Напомним, в эфире Первого канала уже вышло два выпуска авторской программы Дмитрия Крылова "Непутевые заметки". В первом он рассказал о Белокурихе, Смоленском и Советском районах Алтайского края. Во вторую часть "Непутевых заметок" вошли истории о лебедином озере, катание на санях, купание в проруби, поход в баню и другие факты из поездки Дмитрия Крылова.