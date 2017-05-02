В Алтайском крае снизились цены на продукты

Как сообщает Министерство экономического развития Алтайского края, в апреле 2017 года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,1% (в апреле 2016 года — 100,2%), второй месяц подряд регистрируется минимальный прирост цен.

В Алтайском крае за 4 месяца текущего года инфляция сложилась в 2,6 раза ниже, чем за 4 месяца прошлого года. На продовольственные товары прирост цен замедлился в 3,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года, на непродовольственные товары — в 2,1 раза, на услуги — в 3,9 раза.

В апреле этого года сильнее всего подешевели сливочное масло, молоко, плавленые сыры, подсолнечное масло, яйца куриные, куры охлажденные, мясной фарш, мороженая неразделанная рыба, сахар-песок, пшено, манная и гречневая крупы, натуральные консервированные овощи, овощные консервы для детского питания.