В Алтайском крае состоялся "лесной" футбольный турнир

34
Сегодня, 14:51.
Новости компаний

В воскресенье, 9 июля, в с. Павловске Павловского района состоялся турнир по минифутболу среди команд, представляющих предприятия лесного комплекса Алтайского края. В соревновании приняли участие сборные "Алтайлес", "Каменский ЛДК", "Рубцовский ЛДК". По словам генерального директора Ивана Ключникова, проведение спортивных мероприятий среди предприятий компании становится хорошей традицией.

Турнир по минифутболу.
Турнир по минифутболу. Фото: архив СОЛО "Алтайлес".

Для участников турнир  - это возможность проявить себя в новом качестве. Как рассказал Михаил Иванов, капитан команды и оператор автоматической линии деревопереработки Каменского ЛДК, идею организовать на комбинате футбольную команду поддержал директор Валерий Логиновский. "Купили форму, мячи и начала тренироваться, выступать на соревнованиях. Все это сплочает команду и благотворно влияет на рабочий процесс. Футбол для нас - больше, чем хобби. Поэтому хочу сказать: работайте и занимайтесь спортом!", - подчеркнул Михаил. Он, кстати, работает на комбинате с момента его запуска.

Все три игры были напряженными. Игроки порадовали болельщиков опасными моментами, яркими передачами, упорной борьбой. По мнению председателя крайкома профсоюза работников лесной отрасли Валерия Наумкина, спортивные мероприятия - это хороший пример социальной ответственности предприятий, проявление заботы и заинтересованности в здоровых взаимоотношениях коллективов.

Фоторепортаж, видео и итоги турнира смотрите здесь >>

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров