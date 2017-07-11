В Алтайском крае состоялся "лесной" футбольный турнир

Для участников турнир - это возможность проявить себя в новом качестве. Как рассказал Михаил Иванов, капитан команды и оператор автоматической линии деревопереработки Каменского ЛДК, идею организовать на комбинате футбольную команду поддержал директор Валерий Логиновский. "Купили форму, мячи и начала тренироваться, выступать на соревнованиях. Все это сплочает команду и благотворно влияет на рабочий процесс. Футбол для нас - больше, чем хобби. Поэтому хочу сказать: работайте и занимайтесь спортом!", - подчеркнул Михаил. Он, кстати, работает на комбинате с момента его запуска.

Все три игры были напряженными. Игроки порадовали болельщиков опасными моментами, яркими передачами, упорной борьбой. По мнению председателя крайкома профсоюза работников лесной отрасли Валерия Наумкина, спортивные мероприятия - это хороший пример социальной ответственности предприятий, проявление заботы и заинтересованности в здоровых взаимоотношениях коллективов.

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