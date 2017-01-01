В Алтайском крае состоялся межрегиональный турнир-матчевая встреча по карате-киокушинкай

В соревнованиях приняли участие 133 спортсмена из Алтайского края и Новосибирской области. Вместе со своим учениками в мероприятии также участвовала чемпионка России, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по карате-киокушинкай Анна Лобач-Кукарина. Турнир был посвящен 28 годовщине вывода войск из Афганистана. В таком формате соревнования проводятся в третий год.

Виталий Порошенко,

региональный представитель карате-киокушинкай в Алтайском крае:

В 2017 году исполняется 25 лет, как в Камне-на-Оби появился такой вид спорта, как карате-киокушинкай. За это время в нашей секции занимались тысячи учеников, для которых карате стало образом жизни. Наших ученики сегодня служат в военных и силовых структурах, где востребованы и ценятся выносливость, сила духа, дисциплина, самоорганизация. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию молодежи.

Организаторы турнира благодарят предприятие "Алеусский лес" (входит в ЛХК "Алтайлес") за помощь в проведении мероприятия.

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