В Алтайском крае состоятся товарищеские матчи "лесных" футбольных команд.

В селе Павловск Павловского района на стадионе "Юность" состоятся встречи футбольных команд "Алтайлес", "Рубцовский ЛДК", "Каменский ЛДК". Матчи пройдут 9 июля, в воскресенье, в с 11.00 до 14.00.
Поболеть за участников приглашаются все желающие. Зрелище обещает быть захватывающим. Все три команды - победители соревнований различного уровня. "Алтайлес" - бронзовый призер пятой лиги Чемпионата Алтайского края по минифутболу сезона 2016/2017. "Рубцовский ЛДК" - бронзовый призер Первой лиги открытого чемпионата города Рубцовска по минифутболу сезона 2016/2017. "Каменский ЛДК" - золотой призер Чемпионата по футболу города Камня-на-Оби в 2017 году.
Популяризация спорта и здорового образа жизни - основное направление социальной политики компании "Алтайлес". На базе предприятий действуют команды по различным видам спорта. В 2017 году хоккейная команда "Бобровский лесокомбинат" впервые в истории регионального лесного хозяйства стала победителем Чемпионата Алтайского края. Еще два года подряд сборная становилась бронзовым призером чемпионата.
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