В Алтайском крае состоятся товарищеские матчи "лесных" футбольных команд.

Поболеть за участников приглашаются все желающие. Зрелище обещает быть захватывающим. Все три команды - победители соревнований различного уровня. "Алтайлес" - бронзовый призер пятой лиги Чемпионата Алтайского края по минифутболу сезона 2016/2017. "Рубцовский ЛДК" - бронзовый призер Первой лиги открытого чемпионата города Рубцовска по минифутболу сезона 2016/2017. "Каменский ЛДК" - золотой призер Чемпионата по футболу города Камня-на-Оби в 2017 году.

Популяризация спорта и здорового образа жизни - основное направление социальной политики компании "Алтайлес". На базе предприятий действуют команды по различным видам спорта. В 2017 году хоккейная команда "Бобровский лесокомбинат" впервые в истории регионального лесного хозяйства стала победителем Чемпионата Алтайского края. Еще два года подряд сборная становилась бронзовым призером чемпионата.