В Алтайском крае создадут кластер точного машиностроения

По словам губернатора, кластер создадут по апробированной модели. Сейчас по ней в регионе работают кластеры композитных материалов, аграрного машиностроения и другие.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы подходим к тому, чтобы создать кластер точного машиностроения. Есть понимание необходимости более серьезного взаимодействия у собственников предприятий. Возможно, сдерживающим моментом является то обстоятельство, что большая часть предприятий относится к оборонно-промышленному комплексу. Это может создать трудности, но не послужит непреодолимым препятствием. Вопрос о сроках создания кластера - это вопрос внутренней готовности бизнеса. Мы подходим к тому, чтобы создать инжиниринговый центр общего пользования, который бы обеспечивал потребности всех предприятий, входящих в кластер

Напомним, в агропромышленном форуме "День сибирского поля — 2017" в Алтайском крае приняли участие более 240 компаний из 20 регионов России, а также из-за рубежа. Посетителям демонстрировали новейшие достижения в области производства сельскохозяйственной техники.