В Алтайском крае создадут кластер точного машиностроения, в который могут войти около 15 алтайских предприятий. Об этом рассказал губернатор Александр Карлин на "Дне сибирского поля", сообщает пресс-служба правительства.
По словам губернатора, кластер создадут по апробированной модели. Сейчас по ней в регионе работают кластеры композитных материалов, аграрного машиностроения и другие.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Мы подходим к тому, чтобы создать кластер точного машиностроения. Есть понимание необходимости более серьезного взаимодействия у собственников предприятий. Возможно, сдерживающим моментом является то обстоятельство, что большая часть предприятий относится к оборонно-промышленному комплексу. Это может создать трудности, но не послужит непреодолимым препятствием. Вопрос о сроках создания кластера - это вопрос внутренней готовности бизнеса. Мы подходим к тому, чтобы создать инжиниринговый центр общего пользования, который бы обеспечивал потребности всех предприятий, входящих в кластер
Напомним, в агропромышленном форуме "День сибирского поля — 2017" в Алтайском крае приняли участие более 240 компаний из 20 регионов России, а также из-за рубежа. Посетителям демонстрировали новейшие достижения в области производства сельскохозяйственной техники.
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