В Алтайском крае стали больше производить продуктов

У 32% предприятий продуктовой промышленности края есть покупатели в других регионах страны. Они поставили в регионы 41% от всей реализованной продукции, или 50 млрд рублей за 2016 год. На экспорт отправляют 2% алтайской продукции. Основная доля — 57% производимых в регионе продуктов питания — реализуют в Алтайском крае.

Самые популярные продукты — мука, сыр и сырные продукты, крупы, растительное масло, пиво, мясные полуфабрикаты и сахар. Основными потребителями алтайских продуктов являются сибиряки. 67% объема вывоза приходится на Сибирский федеральный округ. Больше всего алтайской продукции отправляют в Новосибирскую и Кемеровскую область (24% и 13% соответственно). Из регионов других федеральных округов лидируют Приморский край (4%), а также Московская и Самарская области (по 3%).