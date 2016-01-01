В Алтайском крае стали есть меньше хлеба, но пить больше молока

В Алтайском крае заметно выросло производство молока. Зато хлеба жители региона стали есть меньше, сообщает Алтайкрайстат в итогах работы предприятий за период с января по ноябрь.
Служба сообщает, что по итогам 11 месяцев 2016 года производства хлеба и хлебобулочных изделий в крае упало на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Предприятия выпустили 88,3 тонны продукции. Провалилась по объемам и "кондитерка" - минус 2,5%. Зато производство молочных продуктов растет. За январь-ноябрь предприятия выпустили на 19% больше молока и на 2% больше масла.
Александр Терновой, председатель совета директоров агропромышленного холдинга "Алтайские закрома", считает, что производство хлеба падает из-за смены покупательских предпочтений. В ассортименте магазинов появилось много изделий, которые содержат муку. За обедом уже не нужно съедать много хлеба, чтобы наесться. "Сегодня человек съедает в день максимум 150-200 граммов хлеба", - говорит эксперт. Кроме того, стоимость килограммовой булки равна примерно трети стоимости килограмма куриного мяса. Это тоже повод задуматься, что лучше выбрать.
Есть и другие объяснения тому, что в Алтайском крае стали меньше есть хлеба.
Борис Беньковский,
президент "Алтайской гильдии пекарей и кондитеров":
Объем производства хлеба падает, но выручка растет даже при том, что продукт подорожал в этом году только на 4%. То есть, ниже инфляции. Это происходит за счет перемещения спроса в сторону более дорогих сортов. В продаже появились многофункциональные и полулечебные хлеба. Такая продукция имеет отграниченный круг потребителей, но цена ее высока. Например, бездрожжевой хлеб на жидких заквасках стоит около 100 рублей за булку.
Обращает на себя внимание тот факт, что в крае растет потребление молока. Тенденция прослеживается в ряде других стран. "Фермерские хозяйства держат небольшие стада по 90 голов. Тут же у них есть небольшой завод по переработке и упаковке молока и молочной продукции. Эти небольшие предприятия предлагают вкуснейший продукт, который ценят потребители", - говорит Терновой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.