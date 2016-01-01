В Алтайском крае стали есть меньше хлеба, но пить больше молока

Служба сообщает, что по итогам 11 месяцев 2016 года производства хлеба и хлебобулочных изделий в крае упало на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Предприятия выпустили 88,3 тонны продукции. Провалилась по объемам и "кондитерка" - минус 2,5%. Зато производство молочных продуктов растет. За январь-ноябрь предприятия выпустили на 19% больше молока и на 2% больше масла.

Александр Терновой, председатель совета директоров агропромышленного холдинга "Алтайские закрома", считает, что производство хлеба падает из-за смены покупательских предпочтений. В ассортименте магазинов появилось много изделий, которые содержат муку. За обедом уже не нужно съедать много хлеба, чтобы наесться. "Сегодня человек съедает в день максимум 150-200 граммов хлеба", - говорит эксперт. Кроме того, стоимость килограммовой булки равна примерно трети стоимости килограмма куриного мяса. Это тоже повод задуматься, что лучше выбрать.

Есть и другие объяснения тому, что в Алтайском крае стали меньше есть хлеба.

Борис Беньковский,

президент "Алтайской гильдии пекарей и кондитеров":

Объем производства хлеба падает, но выручка растет даже при том, что продукт подорожал в этом году только на 4%. То есть, ниже инфляции. Это происходит за счет перемещения спроса в сторону более дорогих сортов. В продаже появились многофункциональные и полулечебные хлеба. Такая продукция имеет отграниченный круг потребителей, но цена ее высока. Например, бездрожжевой хлеб на жидких заквасках стоит около 100 рублей за булку.

Обращает на себя внимание тот факт, что в крае растет потребление молока. Тенденция прослеживается в ряде других стран. "Фермерские хозяйства держат небольшие стада по 90 голов. Тут же у них есть небольшой завод по переработке и упаковке молока и молочной продукции. Эти небольшие предприятия предлагают вкуснейший продукт, который ценят потребители", - говорит Терновой.