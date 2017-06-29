В Алтайском крае стали меньше рожать

За первые пять месяцев этого года в Алтайском крае снизилось число родившихся и увеличилось число умерших, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
По данным ведомства, коэффициент рождаемости снизился на 7,1%, а смертности — увеличился на 2,6%. При этом показатели рождаемости населения в Барнауле выше среднекраевого уровня на 10,3%, показатели смертности ниже на 20,9%.
Также в отчете указано, что увеличилось количество зарегистрированных разводов и уменьшилось число браков.
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