В Алтайском крае стали меньше рожать

По данным ведомства, коэффициент рождаемости снизился на 7,1%, а смертности — увеличился на 2,6%. При этом показатели рождаемости населения в Барнауле выше среднекраевого уровня на 10,3%, показатели смертности ниже на 20,9%.

Также в отчете указано, что увеличилось количество зарегистрированных разводов и уменьшилось число браков.