В Алтайском крае станет на один банк меньше

Акционеры "Народного земельно-промышленного банка", расположенного в Бийске, на внеочередном общем собрании единогласно приняли решение о реорганизации путем присоединения к "ФорБанку", зарегистрированному в Москве. Таким образом, в Алтайском крае станет на один банк с местной пропиской меньше.
В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 47 185 021 голосами, что составляет 99,74 % размещенных голосующих акций общества. Акционеры "Народного земельно-промышленного банка" (НЗПБ) единогласно приняли решение о реорганизации путем присоединения к "Форбанку" (это тоже акционерное общество), утвердили договор о присоединении и другие документы, необходимые для проведения процедуры.
Как мы уже сообщали, оба банка были зарегистрированы в Алтайском крае еще в начале 1990-х годов. НЗПБ создали по инициативе ФНПЦ "Алтай" как банк для группы компаний, исторически с ним связанных. Это кредитное учреждение называли моноофисным — у него единственное отделение в Бийске.
"Форбанк" был создан как кредитное учреждение для широкого круга клиентов. Он сменил состав акционеров и в 2014 году перерегистрировался в Москве.
Слияние активов они начали весной, неофициальные источники пояснили, что цель процедуры — укрепление позиций на рынке. В дальнейшем крупные акционеры НЗПБ продали акции. И вот 11 сентября акционеры приняли окончательное решение о реорганизации.
На сегодня в Алтайском крае зарегистрированы четыре самостоятельных коммерческих банка - "Алтайбизнесбанк", "Алтайкапиталбанк", "Народный земельно-промышленный банк" и "Сибсоцбанк". После присоединения к "Форбанку" НЗПБ на один местный банк станет меньше.
За последние два года лицензии лишились два зарегистрированных в крае банка: в январе 2017 года - "Тальменка-банк", в сентябре 2015 года - "Зернобанк". Ряд экспертов рынка ранее поясняли altapress.ru, что требования ЦБ за последние годы настолько выросли, что небольшим банкам крайне сложно нести расходы по их выполнению, и такие банки или объединяются, или уходят с рынка.
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