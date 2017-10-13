В Алтайском крае стартовал проект "Школьные столовые под депутатский контроль!"

Пятого октября депутат Государственной Думы Александр Терентьев на заседании Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае официально объявил о старте проекта "Школьные столовые под депутатский контроль!".

Главная цель проекта – мониторинг качества детского питания в школах. Основными задачами, которые ставит перед собой партия, является обеспечение качественного и рационального питания для детей, оценка соблюдения санитарных норм и правил при организации питания, усовершенствование производственного и ведомственного контроля за соблюдением требований законодательства в области организации питания учащихся, а также улучшение контроля за государственными и муниципальными закупками детского питания.

Работа будет вестись в разных направлениях. В первую очередь планируется направить депутатские запросы в Министерство образования и науки Алтайского края с требованием разъяснить какие меры сейчас предпринимаются для контроля качества школьного питания. Также министерство должно рассказать о системе предпринимаемых мер по обеспечению приоритетности закупок продуктов у местных производителей и о системе антикоррупционных мероприятий при организации закупок продуктов для школьного питания.

Вторым направлением в работе над проектом станет организация мониторинга за качеством детского питания в школах. На этой стадии планируется привлечь весь депутатский корпус партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, активных членов партии, Общественную палату Алтайского края, а также родительские комитеты. В ходе работы планируется проверить школьные столовые по всему Алтайскому краю и поставщиков, которые предоставляют им продукцию.

Создана рабочая группа, которую возглавили депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Александр Николайчик и Василий Железовский. Первый будет контролировать качество питания в городах, а второй в сельской местности.

Александр Молотов,

руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в краевом парламенте, член Совета регионального отделения:

Мы планируем и в дальнейшем расширять этот проект. Проверку нужно устроить не только в школьных столовых, но и в детских садах.

В итоге, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ разработает перечень конкретных рекомендаций по совершенствованию системы школьного питания и отправит их в Министерство образования и науки Алтайского края. Вся информация о нарушениях, которые смогут выявить в ходе проверок, будет направлена в Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическую службу и прокуратуру.