В Барнауле осудили женщину за убийство, которого она не помнит

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Евгения Павлова, пара жила вместе около двух лет. Сожители слыли большими любителями выпить. На почве алкогольного опьянения у них часто происходили скандалы, и мужчина "поколачивал" свою возлюбленную. Соседи часто вызывали полицию, поскольку, по их словам, из квартиры парочки порой доносились душераздирающие вопли. Однако, открывая двери полиции, они всегда улыбались и утверждали, что у них все в порядке, они так "общаются".

В очередной раз, по словам осужденной, они поругались, и мужчина избил ее. При этом факт побоев установить не удалось. Дальнейшие обстоятельства преступления устанавливали уже эксперты-криминалисты, поскольку преступница заявила, что не помнит произошедшего. Согласно их заключению, женщина взяла со стола нож и ударила своего сожителя всего один раз, попав прямо в сердце. Мужчина умер за считанные секунды.

Свою вину под тяжестью доказательств женщина отрицать не стала, но при этом заявила, что убивать сожителя не хотела, потому что очень его любила, хотя и боялась. При вынесении приговора суд учел противоправное поведение потерпевшего и назначил горожанке наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.