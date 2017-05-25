В Барнауле осудили женщину за убийство, которого она не помнит

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Сегодня, 19:25.
Жизнь

В Барнауле женщину осудили на долгий срок за убийство сожителя. Горожанка заявила, что не помнит обстоятельств убийства.

Кухонный нож.
Кухонный нож. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Евгения Павлова, пара жила вместе около двух лет. Сожители слыли большими любителями выпить. На почве алкогольного опьянения у них часто происходили скандалы, и мужчина "поколачивал" свою возлюбленную. Соседи часто вызывали полицию, поскольку, по их словам, из квартиры парочки порой доносились душераздирающие вопли. Однако, открывая двери полиции, они всегда улыбались и утверждали, что у них все в порядке, они так "общаются".

В очередной раз, по словам осужденной, они поругались, и мужчина избил ее. При этом факт побоев установить не удалось. Дальнейшие обстоятельства преступления устанавливали уже эксперты-криминалисты, поскольку преступница заявила, что не помнит произошедшего. Согласно их заключению, женщина взяла со стола нож и ударила своего сожителя всего один раз, попав прямо в сердце. Мужчина умер за считанные секунды.

Свою вину под тяжестью доказательств женщина отрицать не стала, но при этом заявила, что убивать сожителя не хотела, потому что очень его любила, хотя и боялась. При вынесении приговора суд учел противоправное поведение потерпевшего и назначил горожанке наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. 

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