В Барнауле осудили женщину за убийство, которого она не помнит

В Барнауле женщину осудили на долгий срок за убийство сожителя. Горожанка заявила, что не помнит обстоятельств убийства.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Евгения Павлова, пара жила вместе около двух лет. Сожители слыли большими любителями выпить. На почве алкогольного опьянения у них часто происходили скандалы, и мужчина "поколачивал" свою возлюбленную. Соседи часто вызывали полицию, поскольку, по их словам, из квартиры парочки порой доносились душераздирающие вопли. Однако, открывая двери полиции, они всегда улыбались и утверждали, что у них все в порядке, они так "общаются".
В очередной раз, по словам осужденной, они поругались, и мужчина избил ее. При этом факт побоев установить не удалось. Дальнейшие обстоятельства преступления устанавливали уже эксперты-криминалисты, поскольку преступница заявила, что не помнит произошедшего. Согласно их заключению, женщина взяла со стола нож и ударила своего сожителя всего один раз, попав прямо в сердце. Мужчина умер за считанные секунды.
Свою вину под тяжестью доказательств женщина отрицать не стала, но при этом заявила, что убивать сожителя не хотела, потому что очень его любила, хотя и боялась. При вынесении приговора суд учел противоправное поведение потерпевшего и назначил горожанке наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.