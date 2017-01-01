В Алтайском крае судебные приставы помогли людям выбраться из снежного заноса

Пострадавшие не смогли вытащить машину самостоятельно. Проезжавшие мимо сотрудники отдела судебных приставов Третьяковского и Локтевского районов Алексей Алымов, Андрей Чесноков и Евгений Шваков помогли достать машину из снежного заноса.

"В течение нескольких часов много машин пронеслось мимо, а эти ребята остановились. По надписи на машине и по форменной одежде мы поняли, что это судебные приставы. Надо было видеть, как оперативно и слаженно они сработали. Вся инициативы была их – откопали машину, соединили тросы. Своей машиной не смогли вытянуть нашу – остановили КАМАЗ. И только тогда получилось вытащить машину на трассу. Побольше бы таких отзывчивых, неравнодушных и добрых людей", — рассказала пострадавшая.