В Алтайском крае судебные приставы помогли людям выбраться из снежного заноса

Возле села Николаевка судебные приставы помогли жителям Курьинского района вытащить застрявший в снегу автомобиль из кювета. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Пострадавшие не смогли вытащить машину самостоятельно. Проезжавшие мимо сотрудники отдела судебных приставов Третьяковского и Локтевского районов Алексей Алымов, Андрей Чесноков и Евгений Шваков помогли достать машину из снежного заноса.
"В течение нескольких часов много машин пронеслось мимо, а эти ребята остановились. По надписи на машине и по форменной одежде мы поняли, что это судебные приставы. Надо было видеть, как оперативно и слаженно они сработали. Вся инициативы была их – откопали машину, соединили тросы. Своей машиной не смогли вытянуть нашу – остановили КАМАЗ. И только тогда получилось вытащить машину на трассу. Побольше бы таких отзывчивых, неравнодушных и добрых людей", — рассказала пострадавшая.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.