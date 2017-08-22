В Алтайском крае три дня будет идти серьёзное антитеррористическое учение

В условиях, максимально приближенных к реальным, будут работать подразделения УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, ГУ МВД России, УФНС ВНГ России, СУ СК России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайское ЛУ МВД России, органы местного самоуправления.

Серьезного беспокойства людям испытать не придется. Санаторий будет работать без существенных корректировок.

Ограничение движения транспорта и граждан коснется лишь ул. Хвойной и переулка Лесного в селе Павловск на въезде в лесной массив 24 августа в период с 8.00 до 15.00.

Возможно проведение досмотровых мероприятий.

Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.