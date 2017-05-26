Фотофакты. В Алтайском крае угнали нерабочий мотоцикл и спрятали в стоге сена

Угнанный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф. Следователь полиции. Фото: 22.мвд.рф. Угнанный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф.

Уже на следующий день транспортное средство обнаружили спрятанным в стоге сена в одной из хозяйственных построек, расположенной на усадьбе жителя села Центральное. По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали двоих местных жителей.

По предварительным данным, похищенный мотоцикл злоумышленники дотянули до соседнего населенного пункта на буксире, прицепив его тросом за другой мотоцикл, принадлежащий одному из задержанных. По словам подозреваемых, они хотели разобрать транспортное средство на запчасти.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.