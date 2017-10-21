В Алтайском крае упал оборот торговли продуктами

По данным Алтайкрайстата, в январе-сентябре 2017 года оборот розничной торговли продуктами упал на на 0,7%.
За девять месяцев торговцы Алтайского края продали товаров на 234,5 млдр рублей. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Однако торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями потеряла 0,7%. Торговля непродовольственными товарами выросла на 1,8%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 50%, непродовольственных товаров – 50%.
Факт
Оборот розничной торговли в 2016 году оказался на 5,2% меньше, чем в предыдущем, а оборот общественного питания меньше на 1,7%.
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