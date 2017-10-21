В Алтайском крае упал оборот торговли продуктами

За девять месяцев торговцы Алтайского края продали товаров на 234,5 млдр рублей. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Однако торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями потеряла 0,7%. Торговля непродовольственными товарами выросла на 1,8%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 50%, непродовольственных товаров – 50%.

Факт

Оборот розничной торговли в 2016 году оказался на 5,2% меньше, чем в предыдущем, а оборот общественного питания меньше на 1,7%.