В Алтайском крае ускорилась убыль населения

В первом полугодии 2017 года в Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения, следует из данных, опубликованных Алтайкрастатом. Это произошло в основном за счет снижения рождаемости.
По итогам первого полугодия население края сократилось на 3,9%. Годом ранее этот показатель составлял 2,2%.
В основном это произошло за счет падения рождаемость с 14,4 тыс человек до 12,6 тыс. человек (-11,5%).
Смертность за этот период увеличилась незначительно — с 17 069 до 17 267 человек. Самая частая причина смерти — болезни кровообращения. От них с начала года в крае скончались 7 тыс. человек. Вторая по частоте причина смертности — новооборазования (2,6 тыс. человек), третья — внешние причины (1,3 тыс.).
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