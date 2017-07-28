В Алтайском крае ускорилась убыль населения

По итогам первого полугодия население края сократилось на 3,9%. Годом ранее этот показатель составлял 2,2%.

В основном это произошло за счет падения рождаемость с 14,4 тыс человек до 12,6 тыс. человек (-11,5%).

Смертность за этот период увеличилась незначительно — с 17 069 до 17 267 человек. Самая частая причина смерти — болезни кровообращения. От них с начала года в крае скончались 7 тыс. человек. Вторая по частоте причина смертности — новооборазования (2,6 тыс. человек), третья — внешние причины (1,3 тыс.).