В Алтайском крае утонула машина с людьми

Днем 26 мая в Змеиногорском районе в четырех километрах от города Змеиногорска автомобиль опрокинулся в реку Корболиха. Пассажиры погибли, пишут на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в реку. В результате ДТП пассажиры автомобиля - женщина 1991 года рождения и двое несовершеннолетних 2011 и 2015 годов рождения скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
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