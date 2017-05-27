В Алтайском крае утонула машина с людьми

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в реку. В результате ДТП пассажиры автомобиля - женщина 1991 года рождения и двое несовершеннолетних 2011 и 2015 годов рождения скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.