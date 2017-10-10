В Алтайском крае в два раза увеличат площадь охраняемых природных территорий

В ближайшие семь лет особый режим планируется ввести на восьмистах тысячах гектаров региона. Власти планируют создать три природных парка и семь заказников, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов края Владимир Попрядухин, пишут "Вести 22".
Сейчас особо охраняемые территории занимают 5% площади края, а к 2025 году должны занимать 10%. Большая их часть будет защищать экосистемы степной зоны. Сейчас ведется подготовительная работа в этом направлении в Усть-Калманском, Локтевском, Третяковском и Змеиногорском районах.
Владимир Попрядухин,
и.о. министра природных ресурсов Алтайского края:
Мы сегодня свой взор направляем в особенности на степную территорию. Будем так говорить, юг, юго-запад Алтайского края. Там состердоточены степные массивы, прилегающие к горной местности с её уникальной природной средой. Основа основ — это сохранение природных объектов степной части и, в особенности, сохранение степного орла.
По словам Владимира Попрядухина, в районах, где предполагается создание особо охраняемых территорий, учёные должны будут выделить участки, которые могут стать ядром природных парков и заказников.
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