В Алтайском крае в электричках разрешили бесплатно провозить велосипеды

Ежегодная акция "Купи билет — вези велосипед бесплатно" действует во всех пригородных поездах кроме скорых и ускоренных поездов "Калина красная", "Восток", "Просторы Алтая" с указанием мест. Акция распространяется на разовые и на абонементные билеты всех видов.

Для удобства любителей велоспорта на территории пригородных билетных касс станции Барнаул установлена бесплатная удобная велопарковка.

Ежегодная акция проводится третий раз и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. За три года проведения акции пассажиры провезли свыше 10 тыс. велосипедов.