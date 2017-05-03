В Алтайском крае в электричках разрешили бесплатно провозить велосипеды

В Алтайском крае с 10 мая по 30 сентября пассажиры пригородных поездов, купившие билет в кассе или поезде пригородного сообщения, смогут бесплатно провозить велосипеды. Об этом сообщает "Алтай-Пригород".
Ежегодная акция "Купи билет — вези велосипед бесплатно" действует во всех пригородных поездах кроме скорых и ускоренных поездов "Калина красная", "Восток", "Просторы Алтая" с указанием мест. Акция распространяется на разовые и на абонементные билеты всех видов.
Для удобства любителей велоспорта на территории пригородных билетных касс станции Барнаул установлена бесплатная удобная велопарковка.
Ежегодная акция проводится третий раз и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. За три года проведения акции пассажиры провезли свыше 10 тыс. велосипедов.
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