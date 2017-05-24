В Алтайском крае в этом году благоустроят 11 парков

Парки благоустроят в рамках реализации федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Почти 13 млн. рублей на обустройство мест отдыха жителей уже перечислили малым городам края с численностью населения до 250 тысяч человек. К таким городам относятся Алейск, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое.

В рамках реализации этого проекта жители городов направляли в общественную комиссию заявки с предложениями по выбору парка и видов работ по благоустройству. В большинстве случаев граждане посчитали, что паркам требуется дополнительное озеленение и освещение, установка скамеек и урн, устройство тротуаров, пешеходных дорожек, входных групп в парк.

К 1 июня на официальных сайтах всех 11 городов появятся дизайн-проекты будущего благоустройства парков, которые с учетом мнения граждан будут утверждены до 1 июля. Работы по обустройству мест массового отдыха планируют завершить уже к октябрю.

В рамках проекта благоустроят следующие парки: