В Алтайском крае в этом году благоустроят 11 парков

В Алтайском крае в 2017 году благоустроят 11 парков малых городов. На эти цели из федерального бюджета выделили 11,8 млн рублей, из краевого добавили еще 1,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона.
Парки благоустроят в рамках реализации федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
Почти 13 млн. рублей на обустройство мест отдыха жителей уже перечислили малым городам края с численностью населения до 250 тысяч человек. К таким городам относятся Алейск, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое.
В рамках реализации этого проекта жители городов направляли в общественную комиссию заявки с предложениями по выбору парка и видов работ по благоустройству. В большинстве случаев граждане посчитали, что паркам требуется дополнительное озеленение и освещение, установка скамеек и урн, устройство тротуаров, пешеходных дорожек, входных групп в парк.
К 1 июня на официальных сайтах всех 11 городов появятся дизайн-проекты будущего благоустройства парков, которые с учетом мнения граждан будут утверждены до 1 июля. Работы по обустройству мест массового отдыха планируют завершить уже к октябрю.
В рамках проекта благоустроят следующие парки:
- Алейск — Городской парк (пер. Парковый, 9а);
- Бийск — парк Победы (пр. Коммунарский);
- Новоалтайск — Парк Пионерский (пересечение ул. Прудской и Анатолия);
- Рубцовск — Детский парк (ул. Комсомольская, 99а);
- Белокуриха — Сквер им. Ак. Мясникова (участок сквера вдоль дома по ул. Советская, 2, и магазина "Престиж");
- Заринск — Сквер в границах жилого дома по пр. Строителей, 26;
- Славгород — Городской парк (по ул. Ленина от ул. Комсомольская до ул. Свердлова);
- Яровое — Городской парк (в границах ул. Барнаульской, Мира, Кулундинской, 40 лет Октября);
- Горняк Локтевского района — Городской парк (ул. Кирова);
- Змеиногорск Змеиногорского района — Городской парк (ул. Партизанская);
- Камень-на-Оби Каменского района — Площадь (в границах домов по ул. Пушкина, 1 - ул. Пушкина, 2).
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