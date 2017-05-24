В Алтайском крае в этом году благоустроят 11 парков

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Жизнь

В Алтайском крае в 2017 году благоустроят 11 парков малых городов. На эти цели из федерального бюджета выделили 11,8 млн рублей, из краевого добавили еще 1,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона.

Парк "Изумрудный".
Парк "Изумрудный". Фото из архива редакции.

Парки благоустроят в рамках реализации федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". 

Почти 13 млн. рублей на обустройство мест отдыха жителей уже перечислили малым городам края с численностью населения до 250 тысяч человек. К таким городам относятся Алейск, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое.

В рамках реализации этого проекта жители городов направляли в общественную комиссию заявки с предложениями по выбору парка и видов работ по благоустройству. В большинстве случаев граждане посчитали, что паркам требуется дополнительное озеленение и освещение, установка скамеек и урн, устройство тротуаров, пешеходных дорожек, входных групп в парк. 

Дизайн-проект благоустройства парка в Бийске.
Дизайн-проект благоустройства парка в Бийске

К 1 июня на официальных сайтах всех 11 городов появятся дизайн-проекты будущего благоустройства парков, которые с учетом мнения граждан будут утверждены до 1 июля. Работы по обустройству мест массового отдыха планируют завершить уже к октябрю.

В рамках проекта благоустроят следующие парки:

  • Алейск — Городской парк (пер. Парковый, 9а);
  • Бийск — парк Победы (пр. Коммунарский);
  • Новоалтайск — Парк Пионерский (пересечение ул. Прудской и Анатолия);
  • Рубцовск — Детский парк (ул. Комсомольская, 99а);
  • Белокуриха — Сквер им. Ак. Мясникова (участок сквера вдоль дома по ул. Советская, 2, и магазина "Престиж");
  • Заринск — Сквер в границах жилого дома по пр. Строителей, 26;
  • Славгород — Городской парк (по ул. Ленина от ул. Комсомольская до ул. Свердлова);
  • Яровое — Городской парк (в границах ул. Барнаульской, Мира, Кулундинской, 40 лет Октября);
  • Горняк Локтевского района — Городской парк (ул. Кирова);
  • Змеиногорск Змеиногорского района — Городской парк (ул. Партизанская);
  • Камень-на-Оби Каменского района — Площадь (в границах домов по ул. Пушкина, 1 - ул. Пушкина, 2).
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