В Алтайском крае ветераны временно смогут бесплатно ездить на такси и общественном транспорте

В течение пяти дней — с 5 по 10 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на железнодорожном, внутреннем водном и автомобильном общественном транспорте. Также 9 мая в Барнауле и Заринске несколько служб такси будут возить ветеранов бесплатно, сообщает Минстройтранс Алтайского края.
9 мая участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси "Европа", "Город", "Комфорт" в Барнауле и такси "Авангард" в Заринске.
Также особое внимание будет направлено на обеспечение безаварийной работы транспорта и на принятие необходимых мер по защищенности транспортных объектов и средств от угроз террористического характера.
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