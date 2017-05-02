В Алтайском крае ветераны временно смогут бесплатно ездить на такси и общественном транспорте

9 мая участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси "Европа", "Город", "Комфорт" в Барнауле и такси "Авангард" в Заринске.

Также особое внимание будет направлено на обеспечение безаварийной работы транспорта и на принятие необходимых мер по защищенности транспортных объектов и средств от угроз террористического характера.