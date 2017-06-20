В Алтайском крае выделят более 60 млн рублей на развитие судоходства

В 2017 году на развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края потратят 60,4 млн рублей. Эти деньги выделили из краевого и федерального бюджетов, а также из других внебюджетных источников, сообщает сайт регионального правительства.
Развивать водную инфраструктуру начали еще в 2015 году. В первый год получилось переориентировать с автомобильного на внутренний водный транспорт 496 тысячи тонн грузов, в 2016 году — 617 тысяч тонн. В этом году объем перевозок планируют увеличить до 800 тысяч тонн, что равно 29,6 тыс. рейсов тяжеловесного транспорта.
"Подобная статистка подтверждает эффективность развития внутреннего водного транспорта. Одним из несомненных плюсов является возможность разгрузки автодорог и, как следствие, - увеличение их эксплуатационного срока", — отмечают в Минстройтрансе.
В этом году финансирование программы равно финансированию за два предыдущих года.
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