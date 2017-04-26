В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и задушил пенсионерку

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в августе 2003 года молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на территории садоводства в Бийске. Заметив, что в одном из дачных домиков горит свет, он взломал дверь и зашел в помещение. Там находилась хозяйка, незнакомая ему пожилая женщина. Осознавая, что в силу своего преклонного возраста она не сможет оказать ему сопротивление, мужчина изнасиловал ее. После этого, испугавшись, что потерпевшая сообщит о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник задушил женщину.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым 13 лет. Личность злоумышленника удалось идентифицировать в ходе анализа генетического материала. Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина во всем признался.

Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал бийчанина виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.