В Алтайском крае выявили 27 районов с некачественной питьевой водой

Специалисты провели ранжирование районов по качеству подаваемой питьевой воды и выделили 27 районов с показателями, которые превышают среднекраевой показатель проб некачественной воды в распределительной сети (14,1%).

Самый высокий уровень некачественной воды отмечен в Крутихинском (61,4%), Солтонском (61,3%), Павловском (51,8%), Бийском (46,5%), Шелаболихинском (42,6%), Тюменцевском (38,02%), Мамонтовском (37,1%), Целинном (32,3%) районах.

При этом в Крутихинском, Павловском, Шелаболихинском, Целинном районах доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2016 г. по сравнению с 2015 годом увеличилась.

В 24 из 66 районов края доля проб некачественной воды превысила среднее значение показателя по Алтайскому краю — 2,09%. Больше всего проб питьевой воды, не соотвествующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, отмечено в Павловском (22,8%), Первомайском (17,9%), Тальменском (15,1%), Топчихинском (13,3%), Кулундинском (11,18%), Табунском (9,33%) районах, г. Новоалтайске (12,98%), г. Алейске (10,4%). При этом в Павловском, Первомайском, Тальменском, Топчихинском районах, Новоалтайске и Алейске доля проб некачественной воды увеличилась в прошлом году по сравнению с 2015 годом.

Основными причинами низкого качества питьевой воды стали факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа и марганца), а также низкое или критическое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.