В Алтайском крае водителям не советуют садиться за руль из-за надвигающегося шторма

МЧС прогнозирует обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций. Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали — убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.