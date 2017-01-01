В Алтайском крае водителям не советуют садиться за руль из-за надвигающегося шторма

В Алтайском крае днём 4 и ночью 5 февраля 2017 года ожидается ухудшение погодных условий: снег, местами сильный, в южных районах мокрый, метель, усиление ветра до 19-24 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы и похолодание. Объявлено штормовое предупреждение.
МЧС прогнозирует обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций. Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали — убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.
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