В Алтайском крае волонтёры начали красить горы

В предгорье Алтая начали закрашивать надписи на горах. Волонтёры хотят придать природным объектам их "первозданный облик", сообщает минприроды Алтайского края.
Акция начала работу 16 июня. Сначала послания отдыхающих хотели свести. Но краска на большинстве надписей прочно въелась в камень. Тогда волонтеры решили закрасить их цветом близким к натуральному породы. Деньги на покупку краски выделили из регионального бюджета.
В Алтайском крае горы красят 30 человек. Они уже очистили территорию в 100 кв. м. "Красильщики" надеются, что к ним присоединятся новые люди. Всего волонтёры планируют закрасить 3 000 кв. м. в 9 районах края, сообщают "Вести 22".
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