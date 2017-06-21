В Алтайском крае волонтёры начали красить горы

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Сегодня, 19:51.
Туризм

В предгорье Алтая начали закрашивать надписи на горах. Волонтёры хотят придать природным объектам их "первозданный облик", сообщает минприроды Алтайского края.

Покраска гор на Алтае.
Покраска гор на Алтае. Фото: Министерство природных ресурсов Алтайского края.

Акция начала работу 16 июня. Сначала послания отдыхающих хотели свести. Но краска на большинстве надписей прочно въелась в камень. Тогда волонтеры решили закрасить их цветом близким к натуральному породы. Деньги на покупку краски выделили из регионального бюджета.

Покраска гор на Алтае.
Покраска гор на Алтае

В Алтайском крае горы красят 30 человек. Они уже очистили территорию в 100 кв. м. "Красильщики" надеются, что к ним присоединятся новые люди. Всего волонтёры планируют закрасить 3 000 кв. м. в 9 районах края, сообщают "Вести 22".

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