В Алтайском крае волонтёры начали красить горы

Акция начала работу 16 июня. Сначала послания отдыхающих хотели свести. Но краска на большинстве надписей прочно въелась в камень. Тогда волонтеры решили закрасить их цветом близким к натуральному породы. Деньги на покупку краски выделили из регионального бюджета.

В Алтайском крае горы красят 30 человек. Они уже очистили территорию в 100 кв. м. "Красильщики" надеются, что к ним присоединятся новые люди. Всего волонтёры планируют закрасить 3 000 кв. м. в 9 районах края, сообщают "Вести 22".