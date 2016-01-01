В Алтайском крае временно перекрыли трассу из-за столкновения фуры и бензовоза

Около 14 часов на выезде из поселка Тальменка в районе моста через Чумыш столкнулись фура и бензовоз. Из-за ДТП по дороге разлилось топливо, сообщают очевидцы в Barnaul 22.

"Дизтопливо хлещет по трассе, пожарные делают все возможное, чтобы не допустить возгорания. Есть пострадавшие, доставлены в Тальменскую ЦРБ. Движение перекрыто", — сообщили свидетели происшествия. Смотрите также