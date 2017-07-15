И грянет гром: в Алтайском крае все выходные будет гроза и дожди

Погода не порадует жителей Алтайского края на выходных. 15 июля ожидаются дожди с грозами, местами с градом. Зато будет тепло.

Погода на 15 июля В Алтайском крае переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, град, местами в южных и восточных районах сильные ливни. В утренние часы местами туман;

ветер северо-восточный, 4-9 м/с с усилением до 15 м/с, при грозах местами порывы до 20 м/с;

температура днем +20…+25°С. В Барнауле переменная облачность, временами дождь, гроза, местами град. В утренние часы возможен туман;

ветер северо-восточный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с;

температура воздуха днем +21…+23°С. В Республике Алтай в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди;

ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы 17 м/с, по высокогорью до 22 м/с;

температура +20…+25 °С, местами +13…+18 °С.