В Алтайском крае за два дня утонули три ребёнка

В Алтайском крае за 6-7 августа на разных водоемах утонули три ребёнка. СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверки по всем этим фактам.
6 августа в реке Ануй утонул 6-летний житель села Алексеевка Петропавловского района. В обед 7 августа в селе Селиверстово в озере "Убиенное" во время купания погиб 7-летний мальчик. В тот же день в районе села Корболиха Третьяковского района во время семейного пикника на Гилевское водохралище утонул 7-летний мальчик. Родители ненадолго отвлеклись от ребенка.
СУ СКР по Алтайскому краю в очередной раз призывает родителей проявлять бдительность при организации детского отдыха и разъяснить своим чадам простые правила поведения на воде.
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