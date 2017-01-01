В Алтайском крае за материнским капиталом стали приходить подозрительные женщины

Представители Пенсионного фонда рассказали, что к ним обратилась женщина 55 лет, первый ребенок у которой родился еще в 1980-х годах. Второй появился на свет совсем недавно, указано в свидетельстве о рождении. Причем документ этот не поддельный. Эксперты отметили, что закон позволяет получить настоящее свидетельство (ФЗ №143 "Об акте гражданского состояния"). Для этого женщине достаточно прийти в ЗАГС и привести свидетеля, который подтвердит, что ребенок родился дома.

Представители полиции подтвердили, что такие случаи есть, и призвали сотрудников Пенсионного фонда обращаться с заявлением в правоохранительные органы для разбирательства.