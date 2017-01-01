В Алтайском крае за материнским капиталом стали приходить подозрительные женщины

Сотрудники Пенсионного фонда Алтайского края столкнулись с подозрительными претендентками на сертификат, который дает право получить материнский капитал в размере 453 тысячи рублей. Они сомневаются, что у заявителя действительно родился второй ребенок, что и дает право на помощь государства. Этот вопрос поднимали на "круглом столе", который состоялся в Нотариальной палате Алтайского края 20 февраля.
Представители Пенсионного фонда рассказали, что к ним обратилась женщина 55 лет, первый ребенок у которой родился еще в 1980-х годах. Второй появился на свет совсем недавно, указано в свидетельстве о рождении. Причем документ этот не поддельный. Эксперты отметили, что закон позволяет получить настоящее свидетельство (ФЗ №143 "Об акте гражданского состояния"). Для этого женщине достаточно прийти в ЗАГС и привести свидетеля, который подтвердит, что ребенок родился дома.
Представители полиции подтвердили, что такие случаи есть, и призвали сотрудников Пенсионного фонда обращаться с заявлением в правоохранительные органы для разбирательства.
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